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Адетокумбо может перейти в Голден Стэйт из-за Карри

Баскетбол
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Разыгрывающий воин стал причиной этого перехода

Адетокумбо может перейти в Голден Стэйт из-за Карри
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Звезда "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо в 2021 году может выйти на рынок свободных агентов, а затем присоединиться к "Голден Стэйт Уорриорз". Как сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер, к этому решению его может подтолкнуть наличие у "воинов" такого квалифицированного разыгрывающего защитника, как Стефен Карри.

"Знающие люди видят в Стефене Карри главную причину, по которой Яннис устремит свой взор на "Голден Стэйт Уорриорз", — пишет Слэйтер.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового "Юты Джаз" Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла было диагностировано опасное заболевание. В настоящий момент лига разрабатывает варианты по возобновлению сезона.

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В статье: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз Яннис Адетокумбо
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