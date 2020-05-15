Адетокумбо может перейти в Голден Стэйт из-за Карри

Звезда "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо в 2021 году может выйти на рынок свободных агентов, а затем присоединиться к "Голден Стэйт Уорриорз". Как сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер, к этому решению его может подтолкнуть наличие у "воинов" такого квалифицированного разыгрывающего защитника, как Стефен Карри.

"Знающие люди видят в Стефене Карри главную причину, по которой Яннис устремит свой взор на "Голден Стэйт Уорриорз", — пишет Слэйтер.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового "Юты Джаз" Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла было диагностировано опасное заболевание. В настоящий момент лига разрабатывает варианты по возобновлению сезона.