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Леброн Джеймс и другие звезды НБА получат сокращение выплат в следующем сезоне
С 15 мая в силу вступает договоренность руководства Лиги и профсоюза игроков
Ряд звёздных игроков НБА получат сокращённые выплаты в следующем сезоне, сообщает ESPN.
Уже с 15 мая в силу вступает договорённость руководства Лиги и профсоюза игроков о сокращении зарплат в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Согласно условиям, баскетболисты потеряют 25% причитающихся по контракту сумм.
Но несколько звёздных игроков уже получили полный оклад за нынешний сезон, а потому сокращение выплат коснётся их уже в следующем чемпионате. Среди таких баскетболистов форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, лидер "Вашингтон Уизардс" Джон Уолл, а также Блэйк Гриффин из "Детройт Пистонс" и Пол Джордж из "Лос-Анджелес Клипперс".
Отмечается, что, если в НБА примут решение полностью отменить нынешний сезон, игроки потеряют около $ 1 млрд.