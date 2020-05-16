Опубликованы результаты вскрытия Коби Брайанта и всех членов экипажа, потерпевшего катастрофу

Вчера, 15 мая в одной из лабораторий Лос-Анджелес (США) были обнародованы результаты вскрытия легендарного игрока "Лейкерс" Коби Брайанта и других членов экипажа, потерпевшего катастрофу 26 января этого года.

В крови звезды НБА был обнаружен препарат метилфенидат. Это вещество, которое имеет торговое название риталин и используется для лечения синдрома дефицита внимания с проявлениями гиперактивности и нарколепсии. Также неофициально этот препарат используется для повышения умственной деятельности и улучшения памяти.

У пилота вертолета, который был за штурвалом в крови не было обнаружено никаких запрещенных средств (алкоголя, наркотиков, кокаина, метамфетамина, фентанила, марихуаны).

Официальной версией смерти всех членов экипажа стали несовместимы с жизнью травмы, которые они получили во время непосредственного падения вертолета на склон горы.

В отчете подробно описаны все сломанные кости, поврежденные части тела и другие технические подробности из кабины летательного аппарата.