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НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед восстановлением сезона
Прогнозируемое решение
Спортивное издание The Athletics сообщает, что высшее руководство Национальной баскетбольной ассоциации планирует сократить период тренировочного лагеря команд перед восстановлением сезона.
Так, с ранее прогнозируемых 4-5 недель подготовки оставят только 2-3 недели. Сделано это для того, чтобы приблизить восстановление полноценного сезона.
Напомним, что руководство НБА решило приостановить сезон в связи с пандемией коронавируса. С 8 мая были возобновлены тренировки для команд, но только на индивидуальной для каждого игрока основе.