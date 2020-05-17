НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед восстановлением сезона

Спортивное издание The Athletics сообщает, что высшее руководство Национальной баскетбольной ассоциации планирует сократить период тренировочного лагеря команд перед восстановлением сезона.

Так, с ранее прогнозируемых 4-5 недель подготовки оставят только 2-3 недели. Сделано это для того, чтобы приблизить восстановление полноценного сезона.

Напомним, что руководство НБА решило приостановить сезон в связи с пандемией коронавируса. С 8 мая были возобновлены тренировки для команд, но только на индивидуальной для каждого игрока основе.