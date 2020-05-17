  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед восстановлением сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед восстановлением сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Прогнозируемое решение

НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед восстановлением сезона
UA-Футбол
Новина українською

Спортивное издание The Athletics сообщает, что высшее руководство Национальной баскетбольной ассоциации планирует сократить период тренировочного лагеря команд перед восстановлением сезона.

Так, с ранее прогнозируемых 4-5 недель подготовки оставят только 2-3 недели. Сделано это для того, чтобы приблизить восстановление полноценного сезона.

Напомним, что руководство НБА решило приостановить сезон в связи с пандемией коронавируса. С 8 мая были возобновлены тренировки для команд, но только на индивидуальной для каждого игрока основе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...