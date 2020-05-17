Участник Матча звезд украинской Суперлиги находится в коме, с ним произошел несчастный случай

Известный украинский баскетболист Сергей Мясоедов находится в коме. 16 мая утром во время поездки на велосипеде с ним произошел несчастный случай - он упал, получив внутричерепную травмы головы. Сразу она не проявилась, но уже в больнице спортсмен потерял сознание. После операции наш баскетболист находится в крайне тяжелом состоянии.

Комментарий президента Запорожской федерации баскетбола:

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое ... Все зависит от ближайших дней. По условиях и медицинскому сопровождению Сергея все на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки".

В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".