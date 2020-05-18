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Фантастика: кроссовки Джордана проданы за 560 тысяч долларов

Баскетбол
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Это абсолютный рекорд.

Фантастика: кроссовки Джордана проданы за 560 тысяч долларов
Новина українською

Кроссовки Nike Air Jordan 1 с автографом, в которых 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан выходил на площадку в дебютном сезоне 1984-85, проданы с аукциона за 560 тысяч долларов, сообщает The Action Network.

Фантастика: кроссовки Джордана проданы за 560 тысяч долларов - изображение 1

Эта сумма стала рекордной в истории аукциона для пар кроссовок. В прошлом году оригинальный прототип первой обуви Nike, подаренной бегунам Университета Ореган, ушел с молотка на аукционе Sotheby's за 437 500 долларов.

Прежний владелец кроссовок Джордана, знаменитый коллекционер обуви Джорджи Геллер, решил продать Nike Air Jordan 1 под влиянием документального фильма от ESPN «Последний танец».

«Я решил продать, потому что сейчас подходящее время. Твиты о памятных вещах Джордана убедили меня сделать это», - сказал Геллер.

Это не первый случай, когда кроссовки Майкла Джордана уходят с аукциона за внушительную сумму. Так, обувь легенды Чикаго, которую он носил на Олимпиаде 1984 года, в 2017-м была продана за 190 тысяч долларов.

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В статье: Майкл Джордан
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