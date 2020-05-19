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Клуб НБА из-за травмы до конца сезона потерял ключевого игрока

Баскетбол
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У Юты Джаз кадровая катастрофа.

Клуб НБА из-за травмы до конца сезона потерял ключевого игрока
Новина українською

Как сообщает ESPN, форвард Юты Богдан Богданович перенесет операцию на сухожилии правой кисти и пропустит концовку сезона 2019-2020.

Хорват травмировался в конце 2019 года, но в Юте только сейчас решили, что основному форварду необходимо хирургическое вмешательство.

Травма Богдановича может серьезно повлиять на перспективы Юты в плей-офф. В текущем сезоне хорват по результативности уступал только Доновану Митчеллу, набирая в среднем за игру рекордные в карьере 20,2 очка.

Юта с показателем 41-23 идет четвертой в Западной конференции.

Сезон в НБА прерван с 11 марта после обнаружения коронавируса у центрового Джаз Руди Гобера. Матчи главной баскетбольной лиги мира не возобновятся ранее июля.

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В статье: НБА Юта Джаз
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