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Клуб НБА из-за травмы до конца сезона потерял ключевого игрока
У Юты Джаз кадровая катастрофа.
Как сообщает ESPN, форвард Юты Богдан Богданович перенесет операцию на сухожилии правой кисти и пропустит концовку сезона 2019-2020.
Хорват травмировался в конце 2019 года, но в Юте только сейчас решили, что основному форварду необходимо хирургическое вмешательство.
Травма Богдановича может серьезно повлиять на перспективы Юты в плей-офф. В текущем сезоне хорват по результативности уступал только Доновану Митчеллу, набирая в среднем за игру рекордные в карьере 20,2 очка.
Юта с показателем 41-23 идет четвертой в Западной конференции.
Сезон в НБА прерван с 11 марта после обнаружения коронавируса у центрового Джаз Руди Гобера. Матчи главной баскетбольной лиги мира не возобновятся ранее июля.