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В Испании баскетболисты отказываются доигрывать сезон

Баскетбол
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Игроки не хотят возвращаются на площадку.

В Испании баскетболисты отказываются доигрывать сезон
Новина українською

Союз профессиональных игроков Испании в условиях анонимности провел опрос среди 157 баскетболистов 12 клубов Лиги АСB – 107 игроков высказались против возобновления сезона, и только 50 готовы доиграть чемпионат.

Единогласно против рестарта чемпионата выступили в Барселоне украинца Артема Пустового и Басконии. Что касается Реала, то в столичной команде 14 из 16 игроков не хотят возобновления сезона 2019-2020.

Чемпионат Испании по баскетболу ушел на карантин после 8 марта. На момент приостановки сезона в регулярном чемпионате Лиги АСВ лидировали Барселона, Реал и Сарагоса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что клуб НБА из-за травмы до конца сезона потерял ключевого игрока.

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В статье: баскетбол Лига АСВ
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