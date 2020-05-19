В Испании баскетболисты отказываются доигрывать сезон

Союз профессиональных игроков Испании в условиях анонимности провел опрос среди 157 баскетболистов 12 клубов Лиги АСB – 107 игроков высказались против возобновления сезона, и только 50 готовы доиграть чемпионат.

Единогласно против рестарта чемпионата выступили в Барселоне украинца Артема Пустового и Басконии. Что касается Реала, то в столичной команде 14 из 16 игроков не хотят возобновления сезона 2019-2020.

Чемпионат Испании по баскетболу ушел на карантин после 8 марта. На момент приостановки сезона в регулярном чемпионате Лиги АСВ лидировали Барселона, Реал и Сарагоса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что клуб НБА из-за травмы до конца сезона потерял ключевого игрока.