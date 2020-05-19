Джеймс продюсирует фильм о баскетболе

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться "Hustle", а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма "Hustle" развернётся вокруг несправедливо уволенного баскетбольного скаута, который решает привезти одного популярного игрока в США в надежде возродить свою карьеру и дать тому шанс попасть в НБА. Режиссёром ленты выступит Джеремайя Сагар.

В 2015 году Джеймс снялся в кинокомедии режиссера Джадда Апатоу "Девушка без комплексов". Также Леброн играет главную роль в долгожданном сиквеле "Космического джема", который должен выйти следующим летом.