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Джеймс продюсирует фильм о баскетболе

Баскетбол
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Ранее он снялся в кинокомедии

Джеймс продюсирует фильм о баскетболе
Новина українською

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться "Hustle", а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма "Hustle" развернётся вокруг несправедливо уволенного баскетбольного скаута, который решает привезти одного популярного игрока в США в надежде возродить свою карьеру и дать тому шанс попасть в НБА. Режиссёром ленты выступит Джеремайя Сагар.

В 2015 году Джеймс снялся в кинокомедии режиссера Джадда Апатоу "Девушка без комплексов". Также Леброн играет главную роль в долгожданном сиквеле "Космического джема", который должен выйти следующим летом.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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