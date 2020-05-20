Украинский центровой рассказал, как упустил шанс заиграть в Голден Стэйте

Фесенко с 2007 по 2012 года в составе Юты и Индианы провел в НБА 135 матчей, набирая в среднем за игру по 2,3 очка и 2,0 подбора.

"Я на 100% не использовал свой шанс в НБА. Во-вторых, у меня случилась травма в 2011 году. Перед ней у меня было два активных предложения – от Хьюстона и Атланты. После травмы предложения резко пропали.

Но я же подписался на Голден Стэйт, но мой агент не до конца говорил мне правду, а может он не понимал, в каком состоянии было мое колено. Я прилетел и не прошел медицинский осмотр.

Они думали, что я восстановился после травмы. А я прилетел и восстановление должен был только начинать", - отметил центровой сборной Украины.

В сезоне 2019-2020 Кирилл Фесенко в составе БК Днепр стал чемпионом украинской Суперлиги.