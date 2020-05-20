НБА показала последнюю игру Майкла Джордана в Чикаго. ВИДЕО

Майкл Джордан точку в многолетнем романе с Чикаго поставил 14 июня 1998 года. В шестом матче Финала НБА против Юты легендарный защитник набрал 45 очков и во второй раз завершил карьеру в статусе шестикратного чемпиона лиги.

В 2001-м году Джордан вернется в баскетбол и проведет два сезона в Вашингтоне, но ни разу не сможет выйти с Уизардс в плей-офф.