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НБА показала последнюю игру Майкла Джордана в Чикаго. ВИДЕО

Баскетбол
(2 голосов)

Это более 20 лет назад.

НБА показала последнюю игру Майкла Джордана в Чикаго. ВИДЕО
Новина українською

Майкл Джордан точку в многолетнем романе с Чикаго поставил 14 июня 1998 года. В шестом матче Финала НБА против Юты легендарный защитник набрал 45 очков и во второй раз завершил карьеру в статусе шестикратного чемпиона лиги.

В 2001-м году Джордан вернется в баскетбол и проведет два сезона в Вашингтоне, но ни разу не сможет выйти с Уизардс в плей-офф.

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В статье: НБА Майкл Джордан Чикаго Буллз
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