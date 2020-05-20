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НБА показала последнюю игру Майкла Джордана в Чикаго. ВИДЕО
Это более 20 лет назад.
Майкл Джордан точку в многолетнем романе с Чикаго поставил 14 июня 1998 года. В шестом матче Финала НБА против Юты легендарный защитник набрал 45 очков и во второй раз завершил карьеру в статусе шестикратного чемпиона лиги.
В 2001-м году Джордан вернется в баскетбол и проведет два сезона в Вашингтоне, но ни разу не сможет выйти с Уизардс в плей-офф.
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