Фесенко признался, что хотел умышленно травмировать Коби Брайанта

Однажды украинец пытался сломать Брайанта. Вспоминаем, как это было

"В той игре, когда я бил, кусал и толкал Коби, я старался умышленно ему забить мышцу. Я попал ему коленом в бедро — это травма, которая остается с тобой надолго. Лейкерс взяли тайм-аут, Коби похромал и я думал, что Коби больше не выйдет. А он вернулся, активизировался и отгрузил нам, по-моему, 38 очков, вытащив игру в одиночку.

Я считаю, что Коби — это лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Да, я играл против Леброна и считаю, что Коби лучше его", - говорит центровой Днепра.

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