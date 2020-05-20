Бывший центровой НБА Шакил О'Нил признался, что документальный сериал "Последний танец" напомнил ему, насколько прекрасен был баскетбол в 1990-е.

"Я только что понял, что 1990-е годы были величайшей эрой баскетбола", – приводит слова Шакила Sports Center в "Твиттере".

О'Нил, выбранный "Орландо Мэджик" на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в "Майами Хит", Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.