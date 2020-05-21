Сезон в НБА, вероятно, доиграют в Дисней Уорлд

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, крупнейший в мире развлекательный комплекс Дисней Уорлд в Орландо стал для НБА приоритетным местом завершения сезона 2019-2020.

Помимо Дисней Уорлд в лиге рассматривают варианты с Лас-Вегасом и Хьюстоном.

В НБА предполагают, что возобновление чемпионата в центре развлечений площадью примерно 100 км² позволит минимизировать риски, связанные с пандемией коронавируса.

Сезон в НБА прерван с середины марта после обнаружения COVID-19 у центрового Юты Руди Гобера.