Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сезон в НБА, вероятно, доиграют в Дисней Уорлд
Информация от авторитетного источника.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, крупнейший в мире развлекательный комплекс Дисней Уорлд в Орландо стал для НБА приоритетным местом завершения сезона 2019-2020.
Помимо Дисней Уорлд в лиге рассматривают варианты с Лас-Вегасом и Хьюстоном.
В НБА предполагают, что возобновление чемпионата в центре развлечений площадью примерно 100 км² позволит минимизировать риски, связанные с пандемией коронавируса.
Сезон в НБА прерван с середины марта после обнаружения COVID-19 у центрового Юты Руди Гобера.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...