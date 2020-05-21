Фесенко назвал главную ошибку в карьере в НБА

Фесенко с 2007 по 2012 года в составе Юты и Индианы провел в НБА 135 матчей, набирая в среднем за игру по 2,3 очка и 2,0 подбора.

"Самая большая моя ошибка — это было согласиться на Индиану Пейсерс. Я восстанавливался после операции левого колена, когда порвал мениск на Евробаскете-2011. Я приехал в США в декабре и до марта не было ни одного предложения, а потом за одну ночь у меня нарисовалось их сразу два – от Бостона и Индианы.

Индиана хотела меня до конца сезона, а Бостон до конца сезона и плюс еще год по опции команды. Но Бостон предлагал мне чуть-чуть меньше денег, разница была, как мне тогда показалось, значительная, но сейчас, как я понимаю, незначительная. Я сделал неправильный выбор.

Индиана меня подписала просто, чтобы меня не подписал Бостон. Селтикс же хотели меня подписать, чтобы перекрыть Роя Хибберта, с защитой против которого у многих были проблемы", - заявил Фесенко.

В сезоне 2019-2020 Кирилл Фесенко в составе БК Днепр стал чемпионом украинской Суперлиги.