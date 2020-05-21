Украинский баскетболист продолжит карьеру в NCAA

Шульга, который является сыном известного украинского арбитра Бориса Шульги, продолжит карьеру в клубе NCAA Юта Стэйт. Об этом в Твиттере сообщает Eurohopes.

Максим до переезда в США выступал за академию испанского клуба Торрелодонес.

На международном уровне атакующий защитник неплохо показал себя на чемпионате Европы U-18, набирая в среднем за игру по 13,3 очка, 7,3 подбора и 2,6 передачи.

Юта Стэйт выступает в первом дивизионе NCAA в конференции Mountain West. В последний раз представитель этого университета был выбран на драфте НБА в 1986 году.