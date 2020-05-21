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Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки вместе с партнерами

Баскетбол
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Баскетболист придерживается всех требований

Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки вместе с партнерами
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Форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вернулся к тренировкам и проводит закрытые занятия с несколькими партнёрами по команде, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, во время занятий соблюдаются все требования лиги по обеспечению безопасности подобных занятий.

Ранее стало известно, что НБА склоняется к тому, чтобы доиграть прерванный сезон-2019/2020 в "Диснейуорлде" в Орландо. Предполагается, что сезон будет возобновлён не раньше июля.

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.

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В статье: Руди Гобер
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