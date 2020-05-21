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Чемпионат Греции по баскетболу досрочно завершен
Чемпионом признали Панатинаикос
Руководство Греческой федерации баскетбола приняло решение официально завершить чемпионат. Участники турнира единогласно назвали чемпионом страны "Панатинаикос", который лидировал на момент приостановки соревнований, сообщает Sportando.
ПАОК и "Арис", занимавшие места в зоне вылета, сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата страны. Ожидается, что в следующем сезоне число участников турнира будет увеличено до 16.
Напомним, об официальном завершении чемпионатов по баскетболу объявили уже во Франции и Италии.