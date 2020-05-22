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Игрок Оклахомы приобрел немецкий баскетбольный клуб
Он стал единственным акционером
Разыгрывающий "Тандер" Деннис Шредер стал единственным владельцем команды своего родного города "Брауншвейга".
По информации клуба, Шредер стал единственным владельцем "Брауншвейга" после нескольких раундов переговоров с тремя акционерами (BS Energy, Public Insurance Braunschweig и Stadtsportbund Braunschweig). Стороны достигли взаимной договоренности о передаче Шредеру всех долей с целью "обеспечения единого стратегического направления".
В 2018 году баскетболист "Оклахомы-Сити" приобрел контрольный пакет акций команды.
"Очень рад, что теперь являюсь единственным акционером. Брауншвейг – мой родной город. Убежден, что можем сделать команду лучшей в лиге", – сказал Шредер.