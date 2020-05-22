Игрок Оклахомы приобрел немецкий баскетбольный клуб

Разыгрывающий "Тандер" Деннис Шредер стал единственным владельцем команды своего родного города "Брауншвейга".

По информации клуба, Шредер стал единственным владельцем "Брауншвейга" после нескольких раундов переговоров с тремя акционерами (BS Energy, Public Insurance Braunschweig и Stadtsportbund Braunschweig). Стороны достигли взаимной договоренности о передаче Шредеру всех долей с целью "обеспечения единого стратегического направления".

В 2018 году баскетболист "Оклахомы-Сити" приобрел контрольный пакет акций команды.

"Очень рад, что теперь являюсь единственным акционером. Брауншвейг – мой родной город. Убежден, что можем сделать команду лучшей в лиге", – сказал Шредер.