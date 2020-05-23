Умер легендарный тренер "Юты" Джерри Слоун

Бывший тренер клуба НБА "Юта Джазз" Джерри Слоун скончался вчера в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Причиной смерти выдающегося тренера стала болезнь Паркинсона и деменция, которыми он страдал с 2016 года.

Отметим, в 2009 году Слоун был введен в баскетбольную Залу славы. Во главе "Юты" он работал 23 года (1988 - 2011). Под его руководством команда дважды сумела выйти в финал НБА (1997, 1998). В общем, под его руководством Джазз добыли 1223 победы.

Что касается игровой карьеры Джерри, то в 1967 и 1969 годах он становился участником матча Всех звезд.