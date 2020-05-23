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Кирилл Фесенко - Джерри Слоуну: Покойся с миром, я всегда буду тебя помнить

Баскетбол
(1 голосов)

Трогательное обращение

Кирилл Фесенко - Джерри Слоуну: Покойся с миром, я всегда буду тебя помнить
UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист, центровой "Днепра" Кирилл Фесенко на своей официальной странице в Insragram опубликовал пост о экс-тренере "Юты Джазз" Джерри Слоуне.

"Покойся с миром, тренер. Я всегда буду помнить тебя"

Rest In Peace, coach. I will forever remember you.

Допис, поширений Kyrylo Fesenko (@armarius44)

Напомним, что вчера в возрасте 79 лет скончался экс-тренер команды НБА "Юта Джазз" Джерри Слоун.

Отметим, что Кирилл Фесенко выступал за "Юту" с 2007 по 2011 годы пока тренером там был именно Слоун.

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В статье: НБА Кирилл Фесенко Юта Джаз
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