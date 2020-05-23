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Кирилл Фесенко - Джерри Слоуну: Покойся с миром, я всегда буду тебя помнить
Трогательное обращение
Украинский баскетболист, центровой "Днепра" Кирилл Фесенко на своей официальной странице в Insragram опубликовал пост о экс-тренере "Юты Джазз" Джерри Слоуне.
"Покойся с миром, тренер. Я всегда буду помнить тебя"
Напомним, что вчера в возрасте 79 лет скончался экс-тренер команды НБА "Юта Джазз" Джерри Слоун.
Отметим, что Кирилл Фесенко выступал за "Юту" с 2007 по 2011 годы пока тренером там был именно Слоун.
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