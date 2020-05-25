Чемпионский перстень Брайанта продали за 206 тысяч долларов

По информации TMZ Sports, чемпионский перстень Коби Брайанта за сезон 1999-2000 ушел с аукциона за 206 тысяч долларов.

Пару одинаковых перстней легенда Лейкерс 20 лет назад подарил родителям. Когда мать баскетболиста Памела решила продать награду, Брайант пытался помешать сделке, но суд не принял его аргументы и разрешил родителям игрока распоряжаться подаренными предметами.

Вторым владельцем перстня Брайанта стал частный коллекционер, заплативший за предмет 280 тысяч долларов. Теперь же он продал его на аукционе Goldin Auction.

Коби Брайант погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.