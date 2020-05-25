Евролигу могут досрочно завершить из-за коронавируса

Президент Евролиги Жорди Бартомеу предложил клубам досрочно завершить сезон 2019-2020, сообщает Eurohoops.

BREAKING: EuroLeague CEO Jordi Bertomeu proposed to the clubs to cancel the season — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 25, 2020

Накануне с аналогичным предложением к клубам обратился профсоюз игроков Евролиги. Большинство спортсменов, представляющих 18 клубов турнира, выступили против возобновления сезона.

Ожидается, что официальное решение по сезону 2019-2020 в Евролиге будет принято сегодня после конференции с представителями клубов.

На момент приостановки сезона в Евролиге клубы успели отыграть 28 матчей регулярного чемпионата. В плей-офф досрочно вышли Анадолу Эфес, Реал, Барселона, московский ЦСКА и Маккаби.