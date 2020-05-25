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Евролигу могут досрочно завершить из-за коронавируса

Баскетбол
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Европейский баскетбол готов сдаться перед пандемией.

Евролигу могут досрочно завершить из-за коронавируса
Новина українською

Президент Евролиги Жорди Бартомеу предложил клубам досрочно завершить сезон 2019-2020, сообщает Eurohoops.

Накануне с аналогичным предложением к клубам обратился профсоюз игроков Евролиги. Большинство спортсменов, представляющих 18 клубов турнира, выступили против возобновления сезона.

Ожидается, что официальное решение по сезону 2019-2020 в Евролиге будет принято сегодня после конференции с представителями клубов.

На момент приостановки сезона в Евролиге клубы успели отыграть 28 матчей регулярного чемпионата. В плей-офф досрочно вышли Анадолу Эфес, Реал, Барселона, московский ЦСКА и Маккаби.

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В статье: баскетбольная Евролига коронавирус
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