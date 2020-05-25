Официально. Сезоны в Евролиге и Еврокубке досрочно завершены

"Сезоны Евролиги и Еврокубка 2019-2020 отменены. Текущие участники Евролиги и Еврокубка сохранили места на сезон 2020-2021.

Сезоны в Евролиге и Еврокубке 2020-2021 начнутся 1 октября и 30 сентября соответственно", - сообщает официальный сайт Евролиги.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague (????) (@EuroLeague) May 25, 2020

Помимо неопределенности с пандемией COVID-19 сезоны в Евролиге и Еврокубке отменены еще по нескольким причинам: невозможность гарантировать, что все команды смогут в одинаковых условиях провести тренировочный сбор и подготовиться к официальным играм; сокращенный график тренировочных сборов вызовет повышенный риск травм для игроков; отсутствие гарантии того, что соревнования на регулярной основе могут проводиться в июле.

Из-за пандемии коронавируса сезон в европейских клубных турнирах был приостановлен 12 марта.