Официально. Сезоны в Евролиге и Еврокубке досрочно завершены

"Сезоны Евролиги и Еврокубка 2019-2020 отменены. Текущие участники Евролиги и Еврокубка сохранили места на сезон 2020-2021.

Сезоны в Евролиге и Еврокубке 2020-2021 начнутся 1 октября и 30 сентября соответственно", - сообщает официальный сайт Евролиги.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED