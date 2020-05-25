Бывший игрок Чикаго Буллз: Брайант был лучше, чем Джордан

Бывший форвард "Чикаго Буллз" Скотти Пиппен сравнил бывшего напарника по команде Майкла Джордана с Коби Брайантом. По его словам, последний превосходил легендарного Джордана.

"Коби был очень талантлив. Сейчас ненавижу, что мы не говорили ему, насколько он был велик. Он стремился быть лучшим, и он так стремился стать Майклом Джорданом. Но когда пересматриваю видео с его матчами, то ловлю себя на мысли, что он, чёрт возьми, был лучше Майкла. Дело в том, что он очень много трудился. Этот парень пришёл из школы, он не выступал в NCAA. Да благословит его Господь", — сказал Пиппен в интервью, размещённом на канале Thuzio в YouTube.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.