Лидер сборной Украины получит новый контракта от испанского клуба

Испанская Фуэнлабрада в ближайшее время активирует опцию продления контракта с Бобровым, сообщает портал Solobasket.com.

Ожидается, что в сезоне 2020-2021 Бобров на позиции тяжелого форварда будет делить время с Симом Сандером-Вене. Также не исключено, что тренерский штаб испанского клуба будет активно использовать Вячеслава в качестве центрового.

Бобров в своем первом сезоне в Фуэнлабраде в чемпионате Испании провел 20 матчей. В среднем за игру форвард сборной Украины набирает по 6,8 очка и 3,0 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Вячеслав Бобров выздоровел от коронавируса.