Лень рассказал о главной мечте в НБА

Алексей Лень пришел в главную баскетбольную лигу мира в 2013 году, но до сих пор не провел ни одного матча в плей-офф. Украинец за 7 лет успел поиграть в Финиксе и Атланте, а с февраля Лень представляет Сакраменто.

"Это мой седьмой год в НБА, а я не сыграл ни одной игры в плей-офф. Все мои амбиции на данный момент – сыграть там, почувствовать эту атмосферу.

Каждый игрок в мире мечтает об этом, сейчас у меня все настроено на попадание в плей-офф", - говорит Лень.

Сакраменто Леня с показателем 28-36 занимает 11-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 3,5 победы.

С момента обмена в Сакраменто Алексей Лень отыграл 9 матчей – в среднем за игру центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.