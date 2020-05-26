  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень рассказал о главной мечте в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень рассказал о главной мечте в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Украинский легионер в НБА рвется в плей-офф.

Лень рассказал о главной мечте в НБА
Новина українською

Алексей Лень пришел в главную баскетбольную лигу мира в 2013 году, но до сих пор не провел ни одного матча в плей-офф. Украинец за 7 лет успел поиграть в Финиксе и Атланте, а с февраля Лень представляет Сакраменто.

"Это мой седьмой год в НБА, а я не сыграл ни одной игры в плей-офф. Все мои амбиции на данный момент – сыграть там, почувствовать эту атмосферу.

Каждый игрок в мире мечтает об этом, сейчас у меня все настроено на попадание в плей-офф", - говорит Лень.

Сакраменто Леня с показателем 28-36 занимает 11-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 3,5 победы.

С момента обмена в Сакраменто Алексей Лень отыграл 9 матчей – в среднем за игру центровой сборной Украины набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...