Джордана уличили во лжи в сериале "Последний танец"

В сериале ESPN Майкл Джордан утверждал, что не имеет отношения к тому, что звездный разыгрывающий Детройта Айзея Томас не попал в состав сборной США на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне.

Теперь же в подкасте «The Dream Team Tapes» 6-кратный чемпион НБА рассказал, что в разговоре с тренером сборной США Родом Торном пригрозил проигнорировать Олимпиаду, если в команде будет Томас.

"Торн заверил меня, что Томаса не будет. Он сказал, что Баркли тоже не хочет играть с ним, поэтому его не будет в составе", - сказал Джордан.

Сборная США во главе с Майклом Джорданом триумфально выступила на Олимпийских играх. Ту команду считают величайшей в истории баскетбола.