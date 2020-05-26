  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джордана уличили во лжи в сериале "Последний танец"
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джордана уличили во лжи в сериале "Последний танец"

Баскетбол
(1 голосов)

Легенда Чикаго сам признался в этом.

Джордана уличили во лжи в сериале "Последний танец"
Новина українською

В сериале ESPN Майкл Джордан утверждал, что не имеет отношения к тому, что звездный разыгрывающий Детройта Айзея Томас не попал в состав сборной США на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне.

Теперь же в подкасте «The Dream Team Tapes» 6-кратный чемпион НБА рассказал, что в разговоре с тренером сборной США Родом Торном пригрозил проигнорировать Олимпиаду, если в команде будет Томас.

"Торн заверил меня, что Томаса не будет. Он сказал, что Баркли тоже не хочет играть с ним, поэтому его не будет в составе", - сказал Джордан.

Сборная США во главе с Майклом Джорданом триумфально выступила на Олимпийских играх. Ту команду считают величайшей в истории баскетбола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майкл Джордан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...