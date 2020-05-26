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Леню интересна работа тренером

Баскетбол
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Украинский центровой Сакраменто поговорил о будущем.

Леню интересна работа тренером
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Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты и Сакраменто провел в НБА свыше 400 матчей. Воспитаннику Днепра принадлежит национальный рекорд результативности в заокеанской лиге – 33 очка в апреле 2019 года в матче с Милуоки.

"Баскетбол – это моя любовь. Я бы хотел работать индивидуальным тренером по центровым.

Я бы хотел работать в Украине, занимаясь подготовкой «больших». Это было бы для меня интересно", - говорит бигмен Сакраменто.

Ранее Алексей Лень заявил, что мечтает дебютировать в плей-офф НБА.

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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