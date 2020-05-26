Баскетбол
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Леню интересна работа тренером
Украинский центровой Сакраменто поговорил о будущем.
Алексей Лень с 2013 года в составе Финикса, Атланты и Сакраменто провел в НБА свыше 400 матчей. Воспитаннику Днепра принадлежит национальный рекорд результативности в заокеанской лиге – 33 очка в апреле 2019 года в матче с Милуоки.
"Баскетбол – это моя любовь. Я бы хотел работать индивидуальным тренером по центровым.
Я бы хотел работать в Украине, занимаясь подготовкой «больших». Это было бы для меня интересно", - говорит бигмен Сакраменто.
Ранее Алексей Лень заявил, что мечтает дебютировать в плей-офф НБА.
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Источник:Украинский баскетбол
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