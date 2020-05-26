  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на COVID-19
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на COVID-19

Баскетбол
(1 голосов)

Об этом рассказал владелец одного из клубов

НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на COVID-19
Новина українською

Владелец "Даллас Маверикс" Марк Кьюбан заявил, что НБА не может утвердить возобновление сезона в лиге, так как в некоторых областях США существует нехватка тестов на коронавирус.

"Насколько я понимаю и судя по тому, что слышу, единственное, чего мы ждём, – это повсеместное наличие тестов на коронавирус для всех. В некоторых штатах очень легко пройти тестирование. В других — нет. Мы не хотим, чтобы вышло так, что НБА заберёт тесты у американцев, которые в них нуждаются. Как только эта ситуация разрешится, думаю, мы будет в состоянии собрать этот пазл и начать сезон", – приводит слова Кьюбана Dallas News.

Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...