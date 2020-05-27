Сезон в НБА может возобновиться 22 июля

Журналист Sports Illustrated Сэма Эмико сообщил, что руководство НБА в лице комиссионера Адама Сильвера определилось в ориентировочной датой возобновления сезона. Согласно инсайдеру, лига может вернуться 22 июля.

Перед возобновлением сезона команды пройдут 14-дневный карантин и 2-3-недельный тренировочный лагерь.

Ожидается, что сезон в НБА возобновится сразу с плей-офф. В лиге рассматривают вариант, при котором первый раунд будет заменен групповым этапом на 20 клубов – по две лучших команды из каждой из четырех групп выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за титул в классических сериях до четырех побед.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.