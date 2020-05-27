Кандидат в сборную Украины перешел в российский клуб

Защитник Киев-Баскета Кейси Шеферд подписал контракт с российским клубом Нижний Новгород, сообщает глава агентства BeoBasket Мишко Ражнатович.

Шеферд в сезоне 2019-2020 в матчах Суперлиги набирал по 13,6 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи, а Киев-Баскет стал вице-чемпионом Украины.

Ранее менеджер сборной Украины Андрей Лебедев говорил, что Шеферда могут натурализовать для главной команды страны для усиления позиции разыгрывающего.

Лебедев отмечал, что Шеферд не был приоритетным вариантом, но в определенный момент стал фаворитом на приглашение в сборную. Тем не менее, тренер команды Айнарс Багатскис в конечном итоге отказался от приглашения американца.