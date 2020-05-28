БК Прометей объявил имя нового главного тренера

Президент БК Прометей Владимир Дубинский на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с Виталием Чернием.

"БК Прометей сегодня подписал трехлетний контракт с главным тренером команды! После всех за и против рады сообщить, что главным тренером команды назначен Виталий Черний!

Дмитрий Марков и Сергей Алферов также вошли в тренерский штаб команды. Кирилл Большаков – спортивный директор БК Прометей. С сегодняшнего дня именно Виталий Николаевич совместно с тренерским штабом займется формированием состава, и я от всего коллектива Прометей и болельщиков желаю ему успехов и будущих побед!", - написал Дубинский.

Черний последние два года возглавлял МБК Николаев, с которым добирался до пятого места в Суперлиге в сезоне 2018-2019.

В резюме 49-летнего специалиста на клубном уровне также фигурируют БК Киев, Будивельник, литовский Лиеткабелис. Кроме того, новый главный тренер БК Прометей возглавлял национальную и молодежную сборные Украины.