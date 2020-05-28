Чемпионат Испании по баскетболу возобновится 17 июня

Испанская федерация баскетбола приняла решение возобновить сезон-2019/2020 чемпионата Испании, сообщает официальный сайт турнира. Напомним, сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Как и планировалось, будет проведён мини-турнир, в котором примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в Валенсии. Команды будут разделены на две группы по шесть команд, по две лучшие команды группы выйдут в полуфинал. Матчи полуфинала и финала будут сыграны в формате одного матча. Турнир стартует 17 июня и продлится две недели. Будет сыграно 33 матча.

Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира.