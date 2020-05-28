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Сезон НБА могут доиграть в августе

Баскетбол
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Ранее предполагалось, что сезон может продолжиться в июле

Сезон НБА могут доиграть в августе
Новина українською

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации может возобновиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее, информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Сообщается, что 28 мая состоится совещание с генеральными менеджерами команд, а 29 мая — заседание совета управляющих.

Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.

Предполагается, что оставшаяся часть сезона НБА будет проведена в одном городе. По информации прессы, оставшиеся матчи могут доиграть в «Диснейуорлде» в Орландо.

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В статье: НБА
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