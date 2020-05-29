В НБА хотят организовать мини-турнир за попадание в плей-офф

По информации Bleacher Report, 75% генеральных менеджеров клубов НБА высказались за проведение мини-турнира за путевки в плей-офф при участии тех клубов, которые на момент приостановки регулярного чемпионата вели борьбу за места в пост-сезоне.

Еще одним вариантом возобновления сезона может стать турнир при участии 20 команд. При таком формате в следующий этап плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой группы.

Также в НБА склоняются к тому, чтобы провести плей-офф между 16 клубами без привязки к конференциям.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.