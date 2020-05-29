Кравцов: Политика Детройта не дала мне шанса

В главной баскетбольной лиге мира Вячеслав Кравцов с 2012 по 2014 года в составе Детройта и Финикса провел 45 матчей, набирая в среднем за игру по 2,2 очка и 1,4 подбора.

"В Детройте мне все рассказывали: «Вау, мы не можем поверить, какого атлетичного и перспективного украинца мы подписали!». Говорили, что у меня все хорошо с тактикой, с мышлением и я буду разрывать лигу. Я настроился разрывать.

Знал, что есть перспективный центровой Грег Монро, но после того как я подписал контракт, они задрафтовали Драммонда. Ну и если ты выбираешь игрока под высоким пиком, то надо его заигрывать, несмотря ни на что. Как бы плохо он не играл, они будут его заигрывать, пока все из него не выжмут. Я был под двумя пятыми номерами, которых не знаю, как можно было подвинуть.

Я всегда боялся, что попаду к каким-то монстрам, с которыми не знаю, что буду делать, но на деле все оказалось обычно и со всеми можно играть. Но политика клуба не дала мне шанса раскрыться", - отметил Кравцов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Вячеслав Кравцов покинул японский клуб и стал свободным агентом.