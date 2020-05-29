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Лейкерс стали чемпионами НБА в симуляции NBA 2K

Баскетбол
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Но сможет ли ЛеБрон повторить это на реальной баскетбольной площадке.

Лейкерс стали чемпионами НБА в симуляции NBA 2K
Новина українською

NBA 2K представил официальную симуляцию плей-офф НБА сезона 2019-2020. До решающей серии добрались текущие лидеры двух конференций – Милуоки и Лейкерс. Бакс по ходу финала вели со счетом 3:1, но проиграли три матча подряд и отдали титул в руки Лейкерс.

Что интересно, MVP финала плей-офф НБА стал не ЛеБрон Джеймс, а его одноклубник Энтони Дэвис.

Что касается реального баскетбола, то в НБА еще не определились с форматом возобновления сезона.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса в центрового Юты Джаз Руди Гобера.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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