Лейкерс стали чемпионами НБА в симуляции NBA 2K

NBA 2K представил официальную симуляцию плей-офф НБА сезона 2019-2020. До решающей серии добрались текущие лидеры двух конференций – Милуоки и Лейкерс. Бакс по ходу финала вели со счетом 3:1, но проиграли три матча подряд и отдали титул в руки Лейкерс.

Что интересно, MVP финала плей-офф НБА стал не ЛеБрон Джеймс, а его одноклубник Энтони Дэвис.

The Lakers are the #2KSim champs ???? Facts IRL? pic.twitter.com/JbH68DSKEs