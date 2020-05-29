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Девушка Хардена изменила ему с игроком Финикса

Баскетбол
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Баскетболист был взбешен, когда узнал это

Девушка Хардена изменила ему с игроком Финикса
Новина українською

Инстаграм-модель по имени Шай, с которой встречался звёздный игрок "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден, изменила баскетболисту с форвардом "Финикс Санз" Келли Убре, утверждает AceShowbiz.

По словам анонимного источника, на которого ссылается издание, Джеймс узнал об этом, когда на карантине устраивал вечеринку в своём доме в Аризоне. Его подруга в этот момент проводила время в Лос-Анджелесе с Убре. Харден был взбешён известиями и не скрывал реакции.

Напомним, сезон в Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой "Юты Джаз" Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В настоящее время лига прорабатывает вариант возобновления сезона.

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс Келли Убре
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