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SportIllustrated: НБА планирует провести драфт 25 сентября

Баскетбол
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Новые подробности возобновления сезона

SportIllustrated: НБА планирует провести драфт 25 сентября
UA-Футбол
Новина українською

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации в лице комиссионера Адама Сильвера провело переговоры с владельцами и генеральными менеджерами клубов лиги, по результатам которых было принято решение о проведении драфта 25 сентября (вместо 25 июня, как было запланировано ранее).

Об этом сообщает авторитетное издание SportIllustrated. Отмечается, что на данном этапе главной задачей Лиги является доигрывание сезона, который был приостановлен из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом. Возобновится сезон 31 июля.

Напомним, что ранее Роджер Федерер стал самым богатым спортсменом мира.

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В статье: НБА драфт НБА
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