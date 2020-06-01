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Чемпион НБА избил мужчину во время протестов в США

Баскетбол
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Джей Ар Смит вляпался в скандал.

Чемпион НБА избил мужчину во время протестов в США
Новина українською

Бывший защитник Кливленда и других клубов НБА в Лос-Анджелесе жестоко избил белого мужчину. На видео двухметровый американец несколько раз бьет обидчика ногой в область головы, а затем наносит удар и кулаком.

Инцидент произошел на фоне массовых протестов в США из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейскими.

"Этот мерзавец разбил окно в моем грузовике – и я проучил его. Я рассказываю вам, что случилось на самом деле", - объяснился Смит на своей странице в Instagram.

Джей Ар Смит после ухода из Кливленда в сезоне 2019-2020 трудоустроиться в НБА не смог.

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В статье: НБА
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