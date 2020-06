Чемпион НБА избил мужчину во время протестов в США

Бывший защитник Кливленда и других клубов НБА в Лос-Анджелесе жестоко избил белого мужчину. На видео двухметровый американец несколько раз бьет обидчика ногой в область головы, а затем наносит удар и кулаком.

JR Smith beating up a rioter that broke his car window pic.twitter.com/kmUZ8nW2Fr