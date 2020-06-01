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Чемпион НБА избил мужчину во время протестов в США
Джей Ар Смит вляпался в скандал.
Бывший защитник Кливленда и других клубов НБА в Лос-Анджелесе жестоко избил белого мужчину. На видео двухметровый американец несколько раз бьет обидчика ногой в область головы, а затем наносит удар и кулаком.
JR Smith beating up a rioter that broke his car window pic.twitter.com/kmUZ8nW2Fr— ???? (@WentzMVP) May 31, 2020
Инцидент произошел на фоне массовых протестов в США из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейскими.
"Этот мерзавец разбил окно в моем грузовике – и я проучил его. Я рассказываю вам, что случилось на самом деле", - объяснился Смит на своей странице в Instagram.
Джей Ар Смит после ухода из Кливленда в сезоне 2019-2020 трудоустроиться в НБА не смог.