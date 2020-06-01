БК Прометей подписал трех новичков

Новобранцами Прометея стали два представителя МБК Николаев Максим Луценко и Сергей Приймак, а также Александр Беликов, который в сезоне 2019-2020 представлял Черкасские Мавпы.

Заключение контрактов с вышеперечисленными игроками подтвердил президент клуба Владимир Дубинский.

"В результате этих переговоров на сегодняшний день клуб в своем составе имеет шесть игроков. Это капитан команды Денис Лукашов, Илья Сидоров и Александр Антипов, которые играли за команду в прошлом сезоне, и три новых игрока - Максим Луценко, Сергей Приймак и Александр Беликов. Они уже с нами, и на тренерском совете мы сообщили Виталию Чернию, что на этих шестерых исполнителей он может рассчитывать", - сказал Дубинский.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей объявил имя нового главного тренера.