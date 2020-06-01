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В НБА создали специальный комитет по расовой несправедливости

Баскетбол
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Все из-за убийства Флойда Джорджа

В НБА создали специальный комитет по расовой несправедливости
Новина українською

Ассоциация тренеров Национальной баскетбольной ассоциации создала комитет по расовой несправедливости в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"То, что случилось в последние недели — жестокость полиции и расовое профилирование, — это позорно, бесчеловечно и недопустимо. Мы, как группа лидеров, обязаны выступить за тех, кто не может высказаться, и тех, кто считает, что делать подобное было бы для них небезопасно", — приводит заявление комитета ESPN.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

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В статье: НБА
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