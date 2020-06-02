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Черкасские Мавпы вышли из карантина

Баскетбол
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Первый клуб Суперлиги возобновил тренировки.

Черкасские Мавпы вышли из карантина
Новина українською

В первой тренировке Черкасских Мавп после карантина участвовали 16 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

"Ребята пропустили из-за карантина март, апрель и май дальше идут уже летние месяцы и если их собрать в августе это уже будет полгода. Очевидно, что для них пропустить такой отрезок – это фактически потерять драгоценное время своего развития. Я говорю сейчас о ребятах, которые являются кандидатами в юношеские сборные Украины и в которых есть хорошая перспектива сыграть впоследствии в основной команде клуба.

Мы говорили с Михаилом Бродским, и он с пониманием отнесся к этому моменту и поддержал идею собрать молодых ребят, в условиях сегодняшнего экономического кризиса, скажу вам честно, не дешевое удовольствие. Но мы понимаем, что развитие молодежи всегда был одним из приоритетных направлений нашего клуба и мы просто не можем оставить их на полгода без организованного тренировочного процесса", - говорит главный тренер Мавп Максим Михельсон.

Из-за пандемии коронавируса Федерация баскетбола Украины в марте досрочно завершила сезон в Суперлиге. Черкасские Мавпы с показателем 12-12 заняли шестое место.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
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