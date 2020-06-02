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В возрасте 74 лет умер легендарный центровой Вашингтон Буллетс

Баскетбол
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За свою карьеру баскетболист получил не мало наград

В возрасте 74 лет умер легендарный центровой Вашингтон Буллетс
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Бывший центровой "Балтимор Буллетс" (впоследствии "Вашингтон Буллетс") Уэс Анселд скончался в возрасте 74 лет, сообщает официальный сайт "Вашингтон Уизрадс". Причиной смерти стала пневмония.

Анселд — один из сильнейших баскетболистов своей эпохи. Он был выбран на драфте НБА-1968 под вторым номером. В 1978 году он завоевал титул чемпиона НБА и был признан MVP финальной серии плей-офф. Анселд — пятикратный участник Матча всех звёзд, лучший новичок года 1969 года и в то же время MVP сезона-1969. Кроме того он стал лучшим игроком сезона-1975 по количеству подборов.

"Вашингтон Уизардс" вывел из оборота майку с 41-м номером, под которым выступал Уэс Анселд. С 1988 по 1994 год легендарный специалист работал в "Вашингтоне" в качестве главного тренера.

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В статье: Уэс Анселд Вашингтон Буллетс
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