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Сезон в НБА может завершиться в середине октября

Баскетбол
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Чемпион никогда не определялся так поздно.

Сезон в НБА может завершиться в середине октября
Новина українською

Как сообщат инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, если в НБА подтвердят возобновление сезона при участии 22 клубов, то последний матч финала плей-офф состоится не позднее 12 октября.

Ожидается, что НБА вернется 31 июля, а концовка сезона будет проведена в Орландо.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Ранее UА-Футбол сообщал, что в НБА в четверг утвердят формат возобновления сезона.

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В статье: НБА коронавирус
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