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Сезон в НБА может завершиться в середине октября
Чемпион никогда не определялся так поздно.
Как сообщат инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, если в НБА подтвердят возобновление сезона при участии 22 клубов, то последний матч финала плей-офф состоится не позднее 12 октября.
ESPN Sources: As the NBA models a 22-team format for a July 31 resumption in Orlando, the proposed timeline for teams as the last possible date for an NBA Finals Game 7: October 12.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020
Ожидается, что НБА вернется 31 июля, а концовка сезона будет проведена в Орландо.
Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.
Ранее UА-Футбол сообщал, что в НБА в четверг утвердят формат возобновления сезона.