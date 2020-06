Сезон в НБА может завершиться в середине октября

Как сообщат инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, если в НБА подтвердят возобновление сезона при участии 22 клубов, то последний матч финала плей-офф состоится не позднее 12 октября.

ESPN Sources: As the NBA models a 22-team format for a July 31 resumption in Orlando, the proposed timeline for teams as the last possible date for an NBA Finals Game 7: October 12.