Сезон в НБА может завершиться в середине октября

Как сообщат инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, если в НБА подтвердят возобновление сезона при участии 22 клубов, то последний матч финала плей-офф состоится не позднее 12 октября.

ESPN Sources: As the NBA models a 22-team format for a July 31 resumption in Orlando, the proposed timeline for teams as the last possible date for an NBA Finals Game 7: October 12. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020

Ожидается, что НБА вернется 31 июля, а концовка сезона будет проведена в Орландо.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Ранее UА-Футбол сообщал, что в НБА в четверг утвердят формат возобновления сезона.