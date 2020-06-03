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Turkish Airlines продолжит сотрудничество с Евролигой

Баскетбол
(1 голосов)

Компания сотрудничает с лигой уже более 10 лет

Turkish Airlines продолжит сотрудничество с Евролигой
Новина українською

Крупная авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что продолжит сотрудничество с Евролигой в качестве титульного спонсора турнира.

"Наше сотрудничество с Евролигой продолжается. Между авиакомпанией Turkish Airlines и Евролигой сотрудничество продолжается уже более 10 лет. Между сторонами нет проблем. Мы решили продолжить совместную работу с руководством Евролиги. В скором времени мы представим хорошие новости", — приводит слова официального представителя Turkish Airlines Яхьи Устуна Eurohoops.

Предполагается, что сотрудничество продолжится как минимум до 2025 года.

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В статье: Евролига
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