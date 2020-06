Стало известно, какие клубы примут участие в рестарте сезона в НБА

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, НБА на рестарт сезона 2019-2020 пригласит 22 клуба – 13 из Западной конференции и 9 из Восточной.

The NBA's return plan includes 13 Western Conference teams and nine Eastern Conference teams.



Here's who's in, according to @wojespn. pic.twitter.com/8s0qYYgLtt