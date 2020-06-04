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Стало известно, какие клубы примут участие в рестарте сезона в НБА

Баскетбол
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Перекос в сторону Западной конференции.

Стало известно, какие клубы примут участие в рестарте сезона в НБА
Новина українською

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, НБА на рестарт сезона 2019-2020 пригласит 22 клуба – 13 из Западной конференции и 9 из Восточной.

Согласно источнику, в Орландо каждый клуб проведет по 8 матчей. Если после завершения всех игр в борьбе за плей-офф 8-я команда будет опережать 9-ю меньше чем на 4 победы, то НБА проведет дополнительные игры между двумя претендентами до одной или двух побед, причем у команды, которая будет находится позади не будет права на поражение.

Таким образом, сезон 2019-2020 досрочно завершен для Шарлотт, Чикаго, Нью-Йорка, Детройта Святослава Михайлюка, Атланты, Кливленда, Миннесоты и Голден Стэйта.

Официальное подтверждение формата рестарта сезона в НБА ожидается сегодня, 4 июня.

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В статье: НБА
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