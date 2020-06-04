Стало известно, какие клубы примут участие в рестарте сезона в НБА

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, НБА на рестарт сезона 2019-2020 пригласит 22 клуба – 13 из Западной конференции и 9 из Восточной.

The NBA's return plan includes 13 Western Conference teams and nine Eastern Conference teams.



Here's who's in, according to @wojespn. pic.twitter.com/8s0qYYgLtt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 3, 2020

Согласно источнику, в Орландо каждый клуб проведет по 8 матчей. Если после завершения всех игр в борьбе за плей-офф 8-я команда будет опережать 9-ю меньше чем на 4 победы, то НБА проведет дополнительные игры между двумя претендентами до одной или двух побед, причем у команды, которая будет находится позади не будет права на поражение.

Таким образом, сезон 2019-2020 досрочно завершен для Шарлотт, Чикаго, Нью-Йорка, Детройта Святослава Михайлюка, Атланты, Кливленда, Миннесоты и Голден Стэйта.

Официальное подтверждение формата рестарта сезона в НБА ожидается сегодня, 4 июня.