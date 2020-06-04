Киев-Баскет отказался от путевки в Лигу чемпионов

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис сообщил, что столичный клуб отказался от прямой путевки в Лигу чемпионов.

"У нас было предложение играть в Лиге чемпионов, сразу на групповом этапе, но давайте скажем откровенно – это совершенно другого уровня комплектация со старта.

В настоящее время, когда мы вот только подходим к окончанию карантина, тратить большие деньги очень рискованно, даже если они есть. Никто не знает, как будет дальше со спонсорами, с запросами игроков и их агентов, даже с самым коронавирусом. Может, будет вторая волна, кто знает?

Потому мы пока планируем сделать как в следующем году. То есть – играть в квалификации Лиги Чемпионов, и там уже будем смотреть по ситуации. Если не пройдем ее, то будем пытаться пройти еще дальше в Кубке Европы ФИБА", - сказал Багатскис.

В сезоне 2019-2020 Киев-Баскет прошел два групповых этапа, но в 1/4 финала с общим счетом 138:177 проиграл турецкой Каршияке.