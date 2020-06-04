Прометей назначил тренерский штаб клубной академии

Президент Прометея Владимир Дубинский сообщил о назначении тренерского штаба клубной академии. Ее главным тренером стал Дмитрий Марков. Его ассистентом стал Станислав Сокур.

"Тренерский совет академии Прометей утвердил главным тренером баскетбольной команды академии Дмитрия Ивановича Маркова. Дмитрий Марков - опытный и известный тренер молодежных команд Украины. По окончании успешной карьеры профессионального баскетболиста Дмитрий Марков посвятил себя многолетней работе с детьми и юношами.

Неоднократно Дмитрий Иванович возглавлял сборные Украины: U-16 (2010, 2014, 2016), U-18 (2011, 2012, 2018), U-20 (2013). Неоценимый опыт Дмитрия Маркова помог в качестве главного тренера привести СК Прометей к чемпионскому титулу и завоевать золотые медали в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги в сезоне-2018/19.

Будучи первым помощником главного тренера СК Прометей, команде в сезоне-2019/20 удалось создать достойный коллектив и завоевать бронзовые медали среди команд Суперлиги.

Сейчас Дмитрий Иванович, оставаясь помощником главного тренера Виталия Черния, дал согласие возглавить баскетбольную команду академии Прометей.

Я и весь коллектив благодарны Дмитрию Маркову за согласие возглавить команду академии и желаем ему вырастить будущих чемпионов Украины, Европы и мира. Помощником главного тренера баскетбольной команды назначен Станислав Сокур. Уже в конце июня академия Прометей под руководством Дмитрия Маркова и Станислава Сокур, совместно с главным тренером основной команды Виталием Чернием проведут отбор будущих воспитанников академии среди детей 2001-2004 годов рождения. Среди более сотни претендентов из разных уголков Украины, подавших заявки, предварительно отобранные уже 27 человек, с 15 по 22 июня проведут открытые тренировки в спорткомплексе Прометей и 14 лучших смогут стать первенцами академии ".